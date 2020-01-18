На Донбассе сегодня ранено восемь украинских военнослужащих

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями видов вооружений, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.
В результате обстрелов 8 военнослужащих Объединенных сил были ранены.
В зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» режим прекращения огня был нарушен 4 раза. Позиции под населенным пунктом Пески обстреляли из стрелкового оружия, под Красногоровкой — из станкового противотанкового гранатомета и вооружения БМП. Под Павлополем с БПЛА были сброшены гранатометные выстрелы ВОГ-17 калибра 30 мм. По Васильевкой велся огонь из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов обстреляли позиции в районе населенного пункта Орехово.
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