Зарядные устройства Dnipro-M: Почему их стоит иметь в гараже?

Зарядные устройства Dnipro-M стоит иметь в арсенале каждому автолюбителю. Они надежные и подходят для любого транспорта.
Зарядные устройства для АКБ используются, чтобы заряжать автомобильные аккумуляторы.
Это может понадобиться в нескольких случаях:
Главное — выбрать надежное зарядное устройство. У хорошего прибора должна быть защита от неполадок в сети. Хорошо, если у него есть несколько режимов зарядки — это значительно расширяет функционал устройства.
Украинский бренд Dnipro-M предлагает пользователям линейку зарядных устройств, которые обладают широкими возможностями и преимуществами.
Зарядные устройства Dnipro-M имеют переключатель, который позволяет им работать как с 12-вольтовыми, так и 24-вольтовыми аккумуляторами. Одно и то же ЗУ можно использовать для зарядки АКБ мотоцикла, легковой машины или грузовика. Главное — правильно установить режим.
Чтобы быстро зарядить аккумулятор, нужно выбрать режим MAX. Он подаст в аккумулятор повышенное напряжение, сократив время зарядки. Постоянное использование того режима приведет к сокращению эксплуатационного срока АКБ, поэтому им не стоит злоупотреблять. Тем не менее, в критической ситуации быстрый заряд может оказаться необходим.
Второй режим, MIN, используется для стандартной зарядки. Его можно применять без каких-либо ограничений.
Каждое ЗУ бренда Dnipro-M надежно защищено от поломки:
Все зарядные устройства украинского бренда компактные и легкие. Вес самого тяжелого составляет 9 кг, а самого легкого — 4,5 кг. Все они оснащены удобными ручками для переноски.
Dnipro-M предоставляет 3 года гарантии на все свои ЗУ. После покупки пользователи получают возможность бесплатной доставки в любое отделение компании «Новая Почта» в Украине.
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