Зарядные устройства Dnipro-M: Почему их стоит иметь в гараже?

Зарядные устройства Dnipro-M стоит иметь в арсенале каждому автолюбителю. Они надежные и подходят для любого транспорта.

Зарядные устройства для АКБ используются, чтобы заряжать автомобильные аккумуляторы.

Это может понадобиться в нескольких случаях:

Если аккумулятор сел, завести авто не получится. Сначала нужно хотя бы немного зарядить АКБ. Когда заряда хватит на запуск, то дальше аккумулятор сможет заряжаться от генератора.

Если автомобиль долго простаивает в гараже или на стоянке, его аккумулятор постепенно садится. Когда значение заряда станет критически низким, АКБ впадет в состояние глубокой разрядки. Это снижает срок его эксплуатации.

Главное — выбрать надежное зарядное устройство. У хорошего прибора должна быть защита от неполадок в сети. Хорошо, если у него есть несколько режимов зарядки — это значительно расширяет функционал устройства.

ЗУ бренда Dnipro-M — универсальные зарядки АКБ

Украинский бренд Dnipro-M предлагает пользователям линейку зарядных устройств, которые обладают широкими возможностями и преимуществами.

Зарядка любого транспорта

Зарядные устройства Dnipro-M имеют переключатель, который позволяет им работать как с 12-вольтовыми, так и 24-вольтовыми аккумуляторами. Одно и то же ЗУ можно использовать для зарядки АКБ мотоцикла, легковой машины или грузовика. Главное — правильно установить режим.

Несколько режимов работы

Чтобы быстро зарядить аккумулятор, нужно выбрать режим MAX. Он подаст в аккумулятор повышенное напряжение, сократив время зарядки. Постоянное использование того режима приведет к сокращению эксплуатационного срока АКБ, поэтому им не стоит злоупотреблять. Тем не менее, в критической ситуации быстрый заряд может оказаться необходим.

Второй режим, MIN, используется для стандартной зарядки. Его можно применять без каких-либо ограничений.

Защита от помех

Каждое ЗУ бренда Dnipro-M надежно защищено от поломки:

Защита от перегрева автоматически отключит устройство, если оно, по каким-либо причинам, сильно нагреется. Пока ЗУ не остынет, защита не даст включить его.

Защита от замыкания реализована с помощью предохранителя, установленного на корпусе. Если случится короткое замыкание, то предохранитель перегорит, разомкнув цепь, а все внутренние детали останутся невредимыми.

Если пользователь неправильно подключит зарядное устройство (например, выберет режим 12 В при зарядке 24-вольтового АКБ), оно просто не будет подавать ток. Это спасет аккумулятор от выхода из строя. В приборе также есть защита от неправильной полярности.

Удобное использование

Все зарядные устройства украинского бренда компактные и легкие. Вес самого тяжелого составляет 9 кг, а самого легкого — 4,5 кг. Все они оснащены удобными ручками для переноски.

Dnipro-M предоставляет 3 года гарантии на все свои ЗУ. После покупки пользователи получают возможность бесплатной доставки в любое отделение компании «Новая Почта» в Украине.