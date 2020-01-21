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Лукашенко нашел альтернативу российской нефти

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Лукашенко нашел альтернативу российской нефти

Белорусская нефтяная компания (БНК) закупила 80 тыс. т нефти в Норвегии, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим».

«Белорусская нефтяная компания закупила партию норвежской нефти. Речь идет о 80 тыс. т. Она предназначена для переработки на «Нафтане», — приводит агентство сообщение пресс-службы.

«Нафтан» — это один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов, расположенный в Витебской области. Он обеспечивает переработку поступающей из России нефти и ее дальнейший реэкспорт в страны Евросоюза. На экспорт уходит порядка 60% продукции завода.
По данным Reuters, Беларусь закупила норвежскую нефть с месторождения Johan Sverdrup в Северном море. Разработка этого месторождения началась в октябре 2019 года. S&P Global называло его гигантским, указывая на то, что к февралю объем добычи на месторождении может достичь 400 тыс. баррелей в сутки, потенциально он может дойти до 660 тыс. баррелей.

Фактический объем переработки нефти на «Нафтане» составляет около 9 млн т в год, в перспективе его рассчитывают повысить до 12 млн т. Таким образом, среднесуточный объем переработки нефти на заводе составляет порядка 25 тыс. т, а размер закупленной в Норвегии партии нефти немногим превышает трехдневный объем перерабатываемой нефти.

Как отмечает Reuters, Беларусь и ранее пыталась импортировать сорта нефти, альтернативные российской Urals, например легкие сорта Santa Barbara и Azeri Light. Однако все эти поставки носили «эпизодический и демонстративный характер», пишет Reuters. Нефть Johan Sverdrup по своим характеристикам сходна с российской Urals и может конкурировать с ней, отмечает агентство. Однако стоимость поставок альтернатив российской нефти всегда превышали стоимость сырья, закупаемого в России. Та же самая ситуация и с норвежской Johan Sverdrup: источник Reuters в порту Клайпеда рассказал, что поставки нефти по железной дороге в Новополоцк, где расположен НПЗ, обойдутся существенно дороже, чем поставки сырья по российским нефтепроводам. Транспортировка цистернами повысит стоимость нефти на $20 за тонну.

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Спор Минска и Москвы из-за нефти связан именно с ценой сырья: белорусская сторона настаивает на поставках по внутрироссийской цене. В конце декабря на фоне неудачных переговоров о заключении долгосрочного контракта о поставках российской нефти президент Александр Лукашенко распорядился начать поиски альтернативных поставщиков сырья для белорусских НПЗ. Тогда же он отмечал, что для поставок нефти может быть использована схема с транспортировкой по железной дороге из портов балтийских стран.

Россия, нефть, Беларусь
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