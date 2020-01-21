Нацбанк продолжает ослаблять гривну

Национальный банк Украины на вторник, 21 января, ослабил официальный курс гривны на 7 копеек - до 24,3257 грн за доллар против 24,2527 грн за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,9565 грн против 26,9363 грн накануне.