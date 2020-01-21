Суд постановил взыскать недвижимость компании Коломойского на более чем 100 млн грн в пользу НБУ

Хозяйственный суд Львовской области 16 января в полном объеме удовлетворил иск Национального банка Украины (НБУ) об обращении взыскания на предмет ипотеки, связанный с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, — ПАО «Днепрометаллсервис», говорится в сообщении НБУ на сайте.

Согласно ему, эта компания в сентябре 2014 года предоставила НБУ в залог нежилое помещение площадью почти 20 тыс. кв. м и стоимостью свыше 100 млн грн в качестве обеспечения кредита рефинансирования, который был предоставлен ПриватБанку до национализации.

Поскольку компания «Днепрометаллсервис» не выполнила взятых на себя обязательств имущественного поручителя ПриватБанка, НБУ в мае 2018 года подал в суд с целью взыскания залогового имущества, и 16 января 2020 года исковое заявление НБУ было удовлетворено в полном объеме.

В целом суды уже приняли 24 решения в пользу НБУ об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам ПриватБанка на общую сумму 1,36 млрд грн. 18 решений вступило в законную силу, по которым исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

В 2018 году НБУ подал 148 исков против бывшего владельца ПриватБанка Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний — имущественных поручителей. Цель исков — обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые НБУ предоставил ПриватБанку в 2008-2015 годах. В настоящее время на разных стадиях судебного процесса находится еще более 200 подобных дел не только по ПриватБанку, но и банков, которые в свое время были признаны неплатежеспособными и до сих пор не выполнили обязательств по кредитам рефинансирования.