Порошенко приведут на допрос принудительно

Экс-президент Украины Петр Порошенко без уважительной причины не явился во вторник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Следователь ГБР Олег Корецкий объявил о принудительном приводе бывшего президента на допрос.
«Было отмечено о необходимости явки сегодня в 10:30 для допроса в качестве свидетеля. Однако он без уважительных причин, не сообщая о любых причинах, не явился сегодня на допрос. Соответственно, следователями в настоящее время готовятся материалы для выполнения принудительного привода Порошенко», — цитирует Корецкого агентство РБК-Украина.
В понедельник бывший президент Украины посетил ГБР, где отметили, что повестки на 20 января ему не вручали. Порошенко получил вызовы на следующие три допроса. Бывший глава государства уже 27 раз не являлся на допросы после вручения повесток.
Порошенко фигурирует в 16 уголовных делах, которые находятся на разных этапах расследования. Его обвиняют по статьям о госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также против него расследуют дело «по факту незаконного назначения Кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде».
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