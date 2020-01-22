Нацбанк немного укрепил гривну

Национальный банк Украины на среду, 22 января, укрепил официальный курс гривны на 7 копеек — до 24,2586 грн за доллар против 24,3257 грн за доллар вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,9695 грн против 26,9565 грн накануне.