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Прокуратура хочет вернуть 35 га земли с имением Медведчука

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Прокуратура хочет вернуть 35 га земли с имением Медведчука

Прокуратура Киевской области подала иск об истребовании в пользу Кабинета министров двух участков общей площадью 34,62 га, расположенных на берегу реки Стугна в г. Украинка Обуховского района.

Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на постановление Хозяйственного суда Киевской области от 3 января.

Свои исковые требования прокуратура обосновывает нарушением Киевской облгосадминистрацией и Обуховской райгосадминистрацией законодательных требований при предоставлении этих участков в пользование и их последующей продаже.

Указанные участки лесного фонда площадью более 10 га незаконно выбыли из собственности государства не по воле соответствующего распорядителя — Кабмина.

Участок площадью 24,39 га находится во владении ООО «Инвестиционная компания «Спорт-Тур», а 10,22 га — у ООО «Компания по управлению активами „МТИР Эссет Менеджмент“.

Рассмотрение иска прокуратуры назначена на 3 февраля.

Напомним, в марте 2019 года стало известно, что дом-хонка площадью 1125 кв м, расположенный на указанных участках, выставлен на продажу в закрытой группе риэлторов по цене 4500 у.е. за сотку. На территории есть причал, вертолетная площадка, эллинг, гостевой дом на 200 кв м и бассейн.

Учредителем ООО „Инвестиционная компания“ Спорт-Тур» является ООО «Инвестиционная компания «Терра-Инвест», бенефициарным владельцем которой (через лондонскую «Ларидж Инвестменс Лтд», ООО «ИК «Гармания» и кипрскую «БРЕВИС Холдингз Лтд») является Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука.

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ООО «КУА «МТИР Эссет Менеджмент» является одним из учредителей ООО «ФК «Динамо» с долей 23%. Вторая крупнейшая доля в «Динамо» принадлежит Игорю Суркису (63,7%).

Официальными учредителями «КУА «МТИР Эссет Менеджмент» значатся кипрские компании Listono Management Ltd (бенефициарные владельцы — Андрей Зюзя, Юрий Ромазанов и Павел Коваленко), Merceno Holdings Ltd (Лариса Яременко), Noresia Contruction Ltd (Елена Мирошник, Алина Сергиенко и Владимир Ямнич), Otrenia Investments Ltd (Елена Жигадло), Kirelma Enterprises (Вадим Олейник, Александр Тарасенко и Владимир Дерикит) и Vinsentio Holdings Ltd (Александр Красницкий).

прокуратура, Виктор Медведчук, Украинка
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