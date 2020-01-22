Украина против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, поскольку это противоречит сути минских соглашений и приведет к замораживанию конфликта, что категорически не устраивает Украину.
«Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным, и таким, что противоречит самой сути минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться? На самом деле есть много причин, но это основная. Это как разные треки, которые не совпадают», — сказал Загороднюк в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Министр отметил, что разведение по всей линии разграничения протяженностью 410 км может занять годы. «А как можно годами проводить разведение? Оно бы перешло в замороженный конфликт. А нам категорически не подходит признание замороженного конфликта. Некоторые политики говорили и сейчас говорят: давайте признавать это замороженным конфликтом. Это и есть неправильный путь, потому что он фактически фиксирует соглашение с ситуацией, которая есть сейчас, и говорит: ну все, это нам подходит, это нам не подходит формально, но мы соглашаемся, что пусть так оно и будет. Тогда напряжение снимается, уже никто не говорит о возвращении территорий или говорит очень вяло, и точно снимается напряжение с всего международного сообщества, начинает лоббироваться снятие санкций, и все это будет продолжаться десятилетия», — сказал Загороднюк.
По его словам, если минские соглашения будут выполняться, то в сплошном разведении по всей линии нет смысла.
«Эту войну можно завершить — они должны просто выполнить минские соглашения и уйти. В мире есть разные конфликты, есть недоразумения. Но у нас на востоке Украины не было конфликтов до 2014 года, никаких преследований на этнической или языковой почве. Это конфликт, который был создан в 2014 году абсолютно искусственно. Как он был создан, так же его и можно завершить. Если минские соглашения выполнять, то в сплошном разведении по всей линии нет смысла», — уточнил министр.
Загороднюк сообщил, что украинская сторона предоставила предложения и определила новые участки разведения сил еще в прошлом году. Также он в который раз подчеркнул, что разведение может происходить в отдельных точках только как гуманитарная составляющая.
«Эти действия могут происходить в отдельных точках, как гуманитарная составляющая — это наша позиция и до, и в течение, и после нормандской встречи — чтобы люди могли пересекать линию разграничения, чтобы было хоть какое-то оживление экономики в этом регионе, потому что он очень депрессивный», — пояснил он.
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