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Президентом Греции впервые выбрали женщину

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Президентом Греции впервые выбрали женщину

Парламент Греции проголосовал в среду за кандидатуру Екатерини Сакелларопулу на пост президента страны.

До последнего времени Сакелларопулу была председателем Государственного совета — Верховного административного суда. Благодаря голосам, поданным за нее депутатами правящей правоцентристстской партией «Новая демократия», главной оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил СИРИЗА и левого «Движения перемен», Сакелларопулу стала первой женщиной на высшей государственной должности в истории страны.

Кандидатуру 63-летней Сакелларопулу выдвинул премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, хотя она и не принадлежит к правоцентристской политической группировке. По словам премьера, «Сакелларопулу — исключительный юрист по международным делам, судебный работник с блестящей карьерой в Верховном суде, ставший его первым председателем-женщиной, причем по предложению предыдущего премьер-министра Алексиса Ципраса и единогласному решению его правительства».

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Согласно конституции, Греция является парламентской республикой. Глава государства — президент, который выполняет в основном церемониальные функции, основная власть принадлежит премьер-министру.

Греция
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