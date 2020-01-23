Нацбанк ослабил курс гривны

Национальный банк Украины на четверг, 23 января 2020 года, ослабил официальный курс гривны на 7 копеек - до 24,331 грн за доллар против 24,2586 грн за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,9843 грн против 26,9695 грн накануне.