В Кремле заявили, что встречи Путина с Зеленским в Иерусалиме 23 января не было

Какого-либо контакта между президентами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским — в Иерусалиме в четверг не было. Об этом сообщил российским СМИ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет. Не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум (памяти жертв Холокоста)», — сказал Песков, отвечая на вопрос, состоялась ли хотя бы короткая встреча лидеров двух стран в Иерусалиме.
Путин уже завершил участие в мероприятиях в Иерусалиме и прибыл в Вифлеем на переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
В среду помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что от Зеленского, как и от ряда других лидеров, поступал запрос на встречу с Путиным на полях форума в Иерусалиме в четверг. Как отмечал Ушаков, с учетом графика, эти встречи, по крайней мере продолжительные, не представлялись возможными, однако предполагалось, что могут состояться отдельные короткие контакты на ногах.
До начала форума в четверг Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что украинская делегация приняла решение передать свои места в зале, где пройдет основная церемония, очевидцам трагических событий. При этом отмечалось, что остальная повестка визита президента Украины в Израиль остается в силе.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016