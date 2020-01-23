Продать ИСД россиянам помогли Бакай и Медведчук

В организации сделки по продаже украинского металлургического холдинга «Индустриальный союз Донбасса» российскому «Внешэкономбанку» участвовали бывший руководитель Государственного управления делами Игорь Бакай и глава Администрации президента Леонида Кучмы Виктор Медведчук.

Об этом стало известно во время судебного процесса в Лондонском арбитраже между бывшими владельцами ИСД, передает Deutsche Welle.

ИСД в процессе приватизации в девяностые годы создали бизнесмены Сергей Тарута и Виталий Гайдук. Впоследствии к ним присоединился третий партнер — россиянин Олег Мкртчан.

После кризиса 2008 года контрольный пакет акций ИСД в декабре 2009 года был продан группе российских инвесторов, ключевым из которых СМИ называли бывшего совладельца группы «Евраз» Александра Катунина. Кредитором выступил российский «Внешэкономбанк», набсовет которого в то время возглавлял Владимир Путин.

По мнению Таруты, номинальный владелец Катунин является ширмой, а настоящим владельцем является ВЭБ и таким образом российское государство.

Незадолго до продажи контрольного пакета россиянам Тарута и Мкртчан выкупили у третьего партнера — Виталия Гайдука — его 33,8% акций за 750 млн долларов. Деньги на приобретение акций Гайдука украинцам дал в кредит российский ВЭБ.

Как стало известно в ходе разбирательства в Лондоне, считанные недели спустя купленные у экс-партнера акции Тарута и Мкртчан продали россиянам, добавив к этому пакету по 8,1% из своих долей, за 2,7 млрд долларов.

В пересчете за акцию они получили в разы больше — россияне заплатили по миллиарду долларов за восемь процентов, которые продал каждый из них.

Спустя годы Гайдук узнал, сколько получили от россиян его бывшие партнеры и в 2016 году подал иск в Высокий суд Лондона. Гайдук считает себя обманутым и требует от Таруты и Мкртчана 1 миллиард долларов компенсации.

Как стало известно из процесса в Лондоне, посредником в процессе продажи россиянам выступил бывший политик и бизнесмен Игорь Бакай.

Согласно конфиденциальному меморандуму, Тарута и Мкртчан обязались выплатить Бакаю высокую комиссию объемом в 8,2% от суммы продажи актива на счета офшорной компании в Белизе. Бакай на тот момент имел очень хорошие связи в Москве. В итоге за свою успешную лоббистскую работу в рамках продажи ИСД Бакай получил 225 млн долларов.

Тарута подтвердил, что комиссия была действительно выплачена на счет белизского офшора, однако не смог назвать его конечного бенефициара.

При этом оказалось, что в переговорах о будущем ИСД кроме Бакая тогда участвовал и кум Путина Виктор Медведчук. Во время судебного процесса в Лондоне стало известно, что Бакай и Медведчук в «Меморандуме о взаимопонимании» закрепили за собой опцион на приобретение 10% акций ИСД.

Напоминим, что в 2017 году бывшего руководителя Государственного управления делами и экс-главу НАК «Нафтогаз Украины» Игоря Бакая задерживали в Москве по обвинению в хищении 12 млн долларов.

В октябре того же года Арбитражный суд Московской области признал Бакая банкротом.

В августе 2019 года Московский городской суд приговорил Олега Мкртчана к девяти годам колонии общего режима. Он признан виновным в хищении более 1 млрд рублей у российского ВЭБа.