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Операции с криптовалютами попадут в Украине под финансовый мониторинг

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Операции с криптовалютами попадут в Украине под финансовый мониторинг

Согласно изменениям в законодательстве, операции с криптовалютами будут попадать под финансовый мониторинг.

Об этом, как передает Экономическая правда, сообщила министр финансов Оксана Маркарова, комментируя принятие обновленного закона о финансовом мониторинге, который вступит в силу с 28 апреля.

«Согласно обновленному закону, отныне в Украине под финансовый мониторинг подпадают операции с виртуальными активами. В перечень субъектов первичного финансового мониторинга добавляются компании, которые предоставляют услуги по обмену, хранению, реализации, перевода электронных денег. В том числе в эту категорию входят компании, деятельность которых связана с криптовалютой», — сообщила Маркарова.

По словам министра, теперь биржи, обменники, банки или другие компании, которые осуществляют платежи в криптовалюте, будут обязаны проверять такие операции на сумму более 30 тыс. грн в эквиваленте и собирать подробную информацию о клиенте.

Клиент в свою очередь должен предоставить исчерпывающую информацию о происхождении и назначении своих виртуальных активов.

«Если такая операция будет казаться подозрительной, о ней необходимо сообщить в Государственную службу по финансовому мониторингу. Все это надо для того, чтобы убедиться, что клиент не получил эти средства незаконным путем», — пояснила глава Минфина.

По словам Маркаровой, Госфинмониторинг имеет доступ к аналитическому продукту, который позволяет проводить расследование источников происхождения криптоактивов и направлений их использования.

«То есть служба расследует операции с криптой, и есть уже немало успешных кейсов, которые были представлены в том числе на международном уровне», — отметила глава Минфина.

Министр уточнила, что приостанавливать такие операции сейчас невозможно, но возможно блокировать криптокошельки и изымать незаконно добытые криптоактивы.

«Это можно сделать, получив доступ к частным ключам криптокошелька по результатам проведенных комплексных расследований», — сказала Маркарова.

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Глава Минфина уточнила, что каждый раз проверять одного и того же клиента, который проводит одни и те же операции с криптовалютой нет необходимости.

«Клиенту один раз нужно будет объяснить, чем он занимается, что он делает и откуда у него виртуальные активы. Эта информация сохранится в банке или в другой финансовой компании, и пока не возникнет подозрительных действий со счетом, клиента трогать не будут», — пояснила Маркарова.

криптовалюта, Оксана Маркарова
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