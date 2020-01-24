Нацбанк резко снизил курс гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 24 января, ослабил официальный курс гривны на 19 копеек — до 24,5212 грн за доллар против 24,331 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,1989 грн против 26,9843 грн накануне.