Российская ФСБ задержала в Крыму «украинского террориста»

В Крыму задержали мужчину, который якобы по заданию спецслужб Украины оборудовал схроны с боеприпасами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Центра общественных связей ФСБ России.

«ФСБ России задержан житель республики Крым, оборудовавший по заданию спецслужб Украины на территории региона схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами», — сказали в российском ведомстве.

В ЦОС ФСБ уточнили, что тайники были оборудованы в Симферополе. В них якобы нашли девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия. Также было обнаружено 5 кг бризантного взрывчатого вещества.

Сообщается, что все боеприпасы изъяты сотрудниками российской спецслужбы.