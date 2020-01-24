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Порошенко со скандалом пришел на допрос в ГБР

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Порошенко со скандалом пришел на допрос в ГБР

Пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований и пытался попасть внутрь с адвокатами и депутатами фракции «Европейской солидарности», но охрана пропустила только Порошенко и его защитников.

Перед входом в ГБР собралось 12 нардепов от «ЕС»: Ирина Геращенко, Артур Герасимов, Николай Княжицкий, Владимир Арьев, Нина Южанина и другие, а также группа сторонников экс-президента.

В пресс-служба «Евросолидарности» заявили, что нардепам незаконно препятствовали зайти в помещение ГБР, хотя Конституция и закон о статусе народного депутата дают им право «беспрепятственно попадать на территорию государственных учреждений, предприятий и организаций».

В конце концов в ГБР пустили только Порошенко и его защитников Игоря Голованя и Илью Новикова.

В «ЕС» также сообщили, что хотели передать руководству ГБР требования от семей Небесной сотни.

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Так как их не пускали, нардепы вызвали полицию, но за пол часа правоохранители так и не приехали.

Также до прибытия Порошенко у здания Госбюро произошла потасовка. Один из противников экс-президента принес золотой унитаз, символизирующий коррупцию: сторонники Порошенко мужчину вытолкали на проезжую часть, а унитаз разбили.

Петр Порошенко, ГБР
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