Порошенко со скандалом пришел на допрос в ГБР

Пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований и пытался попасть внутрь с адвокатами и депутатами фракции «Европейской солидарности», но охрана пропустила только Порошенко и его защитников.

Перед входом в ГБР собралось 12 нардепов от «ЕС»: Ирина Геращенко, Артур Герасимов, Николай Княжицкий, Владимир Арьев, Нина Южанина и другие, а также группа сторонников экс-президента.

В пресс-служба «Евросолидарности» заявили, что нардепам незаконно препятствовали зайти в помещение ГБР, хотя Конституция и закон о статусе народного депутата дают им право «беспрепятственно попадать на территорию государственных учреждений, предприятий и организаций».

В конце концов в ГБР пустили только Порошенко и его защитников Игоря Голованя и Илью Новикова.

В «ЕС» также сообщили, что хотели передать руководству ГБР требования от семей Небесной сотни.

Так как их не пускали, нардепы вызвали полицию, но за пол часа правоохранители так и не приехали.

Также до прибытия Порошенко у здания Госбюро произошла потасовка. Один из противников экс-президента принес золотой унитаз, символизирующий коррупцию: сторонники Порошенко мужчину вытолкали на проезжую часть, а унитаз разбили.