Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на понедельник, 27 января, укрепил официальный курс гривны на 19 копеек - до 24,3301 грн за доллар против 24,5212 грн за доллар в пятницу.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,8495 грн против 27,1989 грн 24 января.