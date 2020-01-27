Конец января будет с мокрым снегом, но без морозов

В Украине в понедельник, 27 января, днем ожидается от 1 до 6 ° тепла.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
«27 января в Украине переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в западных и центральных областях местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах 4-9° мороза; днем 1-6° тепла », - отмечается в сообщении.
В Киеве также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла.
В Киевской области ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.
28 января в южных, большинстве центральных, днем также в восточных областях и на Закарпатье, 29 января в Украине дождь и мокрый снег (в Карпатах и на Закарпатье ночью 29 января значительные осадки). Ветер южный с переходом в западной части на западный, 7-12 м/с, 29 января на Правобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, в южных областях 5-10° тепла; в Карпатах ночью и днем 1-6° мороза.
В Киеве и столичном регионе облачно. Без осадков, лишь днем 29 января дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, днем 29 января местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла.
30 — 31 января в южных областях Украины без значительных осадков, на остальной территории мокрый снег и дождь. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 0-6° тепла. В Карпатах снег, температура ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза.
В Киеве и Киевской области ожидается мокрый снег и дождь. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.
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