Войти
Гончарук обещает защитить украинцев от китайского коронавируса
позиция
Гончарук обещает защитить украинцев от китайского коронавируса
Зеленский в прошедшем году помиловал 97 человек
официально
Зеленский в прошедшем году помиловал 97 человек

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

погода
RSS

Конец января будет с мокрым снегом, но без морозов

2754
Конец января будет с мокрым снегом, но без морозов

В Украине в понедельник, 27 января, днем ожидается от 1 до 6 ° тепла.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

«27 января в Украине переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в западных и центральных областях местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах 4-9° мороза; днем 1-6° тепла », - отмечается в сообщении.

В Киеве также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла.

В Киевской области ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

28 января в южных, большинстве центральных, днем также в восточных областях и на Закарпатье, 29 января в Украине дождь и мокрый снег (в Карпатах и на Закарпатье ночью 29 января значительные осадки). Ветер южный с переходом в западной части на западный, 7-12 м/с, 29 января на Правобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, в южных областях 5-10° тепла; в Карпатах ночью и днем 1-6° мороза.

Читайте также: Количество погибших от нового вируса увеличилось за сутки в 1,5 раза

В Киеве и столичном регионе облачно. Без осадков, лишь днем 29 января дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, днем 29 января местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла.

30 — 31 января в южных областях Украины без значительных осадков, на остальной территории мокрый снег и дождь. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 0-6° тепла. В Карпатах снег, температура ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза.

В Киеве и Киевской области ожидается мокрый снег и дождь. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 27 января 2020
Воскресенье, 26 января 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Джеймс Альтушер
Джеймс Альтушер
хедж-фонд менеджер, предприниматель, автор бестселлеров

Большинство людей идиоты. Что делать?

Глупые люди, подлые люди, люди, которые вас ненавидят, люди, которые не хотят, чтобы вы двигались вперед. Люди, которые даже будут саботировать вас. Люди, которые разочарованы собственной жизнью, которые занимаются своими проблемами, грустные, тревожные, напуганные. Пробуйте обойти их. Каждый день. Это не их вина. Но это не имеет значения. Вы должны обойти их.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О возможном мировом экономическом кризисе

Нынешняя конструкция может работать при нулевых ставках и стабильно низкой инфляции. Как только инфляция вырвется из-под контроля, пойдет всепоглощающий коллапс - инфляция монетарного характера при низком спросе и падающем производстве. По крайней мере, первый звонок прозвучал.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об интеллекте (естественном и искусственном) и «Великом Гэтсби»

Большинство дискуссий о победном марше робототехники и искусственного интеллекта сконцентрировались на опасениях массовых потерь работы. Но реальные последствия могут быть сложнее/страшнее. Из опыта первой промышленной революции мы знаем - новые технологии могут коренным образом изменить людей.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016