Витренко больше не член набсовета «Укроборонпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил полномочия исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко в качестве члена наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром».

Как сообщает пресс-служба президента, 25 января он внес соответствующие изменения в указ о членах набсовета «Укроборонпрома» от октября 2019 года.

11 октября 2019 года Зеленский своим указом назначил исполнительного директора НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко членом наблюдательного совета «Укроборонпрома».

7 октября 2019 года Зеленский назначил членами наблюдательного совета «Укроборонпрома» своего помощника Андрея Ермака и гендиректора «Укрпочты» Игоря Смелянского. Этим же указом Зеленский распорядился прекратить полномочия члена набсовета «Укроборонпрома», лидера парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии.