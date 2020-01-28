Нацбанк резко ослабил гривну

Национальный банк Украины на вторник, 28 января, ослабил официальный курс гривны на 27 копеек - до 24,5984 гривны за доллар против 24,3301 гривны за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,121 грн против 26,8495 грн накануне.