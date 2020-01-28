«Газпром» планирует сохранить свой экспорт газа в Европу

Российский монополист «Газпром» в среднесрочной перспективе планирует сохранить экспорт газа в так называемое «дальнее зарубежье» на уровне прошлых лет. Об этом сообщила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, выступая на конференции European Gas Conference, передает ТАСС.
«Экспорт „Газпрома“ в дальнее зарубежье по итогам 2019 года составил 199,3 млрд куб. м газа с учетом 382 млн куб. м, которые были поставлены на нашем новом направлении в Китай. Очевидно одно — „Газпром“ был и остается крупнейшим экспортером природного газа в Европе и мире. В среднесрочной перспективе мы ожидаем сохранения экспорта в Европу примерно на уровне, который был достигнут за прошлые годы, с корректировками, которые связаны с погодными условиями», — сказала Бурмистрова.
По ее словам, несмотря на рост поставок СПГ в Европу, экспорт «Газпрома» лишь незначительно сократился от рекордного уровня 2018 года.
«Некоторые считают сжиженный газ более конкурентоспособным, чем трубопроводный. Часто можно услышать, что СПГ вытесняет российский трубопроводный газ с европейского рынка», — отметила Бурмистрова.
При этом она указала на ряд недостатков СПГ, «главный из которых — это ограниченные возможности оперативно удовлетворять спрос в пиковые периоды потребления».
«Поэтому для Европы мы по-прежнему делаем ставку именно на трубопроводный газ, который обеспечит стабильность и надежность вместе с контрактной гибкостью. В этом регионе трубопроводные поставки просто более выгодное решение», — считает она.
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