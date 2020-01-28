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Офисные диваны в «Маркет Мебели» - неотъемлемая часть интерьера рабочего пространства

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Офисные диваны в «Маркет Мебели» - неотъемлемая часть интерьера рабочего пространства

Рабочее пространство в помещениях и зданиях должно быть оформлено определенным образом, учитывая функциональное назначение каждого объекта. Купить офисный диван – это значит обеспечить офисное помещение стильным, удобным и уютным местом для отдыха посетителей и гостей. Компания «Маркет Мебели» предлагает широкий ассортимент офисных диванов различных известных производителей, конструкций, стилистики и цветовых композиций. Выбрать подходящий вариант можно по ссылке https://marketmebeli.com/ofisnye-divany.

Ассортимент офисных диванов в «Маркет Мебели»

В ассортименте раздела «Офисные диваны» нашего интернет-магазина вы найдете различные варианты конструкций: угловые и прямые диваны в приемную, диваны с различными механизмами трансформации, нишами для хранения мелочей или без механизмов в рабочие помещения и комнаты отдыха.

Раскладные и не раскладные варианты могут быть с такими механизмами трансформации:

  • мералат;
  • седафлекс;
  • разворот подлокотников;
  • еврокнижка;
  • дельфин.

Учитывая назначение офисного помещения и самого дивана, в каталоге можно выбрать предмет мебели из кожи, кожзама, ткани и экокожи. Не секрет, что самые практичные варианты – это кожаные или из экокожи, потому что позволяют быстро и просто обслуживать их. Цвета диванов лучше выбирать также исходя из принципа практичности – черные, коричневые, их оттенки, но для особенных помещений можно подобрать красные или желтые предметы мебели из широкого ассортимента.

Как выбрать офисный диван?

Диван для офиса – это особенный предмет мебели, и традиционно изготавливается в минималистическом стиле. Выбрать нужный и практичный вариант в интернет-магазине компании «Маркет Мебели» можно по параметрам:

  • производитель;
  • габаритные размеры;
  • механизм трансформации;
  • материал обивки;
  • функциональность;
  • наполнение;
  • основание под матрас;
  • наличие ниши для белья.

Консультанты нашего магазина смогут помочь в выборе офисного дивана по дизайну и функциональности. Перед заказом вы сможете получить образцы мебели или материалов для ознакомления. Кроме того, доступна услуга 3D-визуализации расположения мебели в интерьере, что чрезвычайно удобно при первоначальной организации офисного пространства.

Дизайнер компании работает по городу Киеву и Днепру в любое удобное для вас время сделает замеры. Специалист сможет помочь в выборе материалов и моделей нашей продукции, а также предложит варианты дизайна и расположения мебели.

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Вторник, 28 января 2020
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