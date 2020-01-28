Офисные диваны в «Маркет Мебели» - неотъемлемая часть интерьера рабочего пространства

Рабочее пространство в помещениях и зданиях должно быть оформлено определенным образом, учитывая функциональное назначение каждого объекта. Купить офисный диван – это значит обеспечить офисное помещение стильным, удобным и уютным местом для отдыха посетителей и гостей. Компания «Маркет Мебели» предлагает широкий ассортимент офисных диванов различных известных производителей, конструкций, стилистики и цветовых композиций. Выбрать подходящий вариант можно по ссылке https://marketmebeli.com/ofisnye-divany.

Ассортимент офисных диванов в «Маркет Мебели»

В ассортименте раздела «Офисные диваны» нашего интернет-магазина вы найдете различные варианты конструкций: угловые и прямые диваны в приемную, диваны с различными механизмами трансформации, нишами для хранения мелочей или без механизмов в рабочие помещения и комнаты отдыха.

Раскладные и не раскладные варианты могут быть с такими механизмами трансформации:

мералат;

седафлекс;

разворот подлокотников;

еврокнижка;

дельфин.

Учитывая назначение офисного помещения и самого дивана, в каталоге можно выбрать предмет мебели из кожи, кожзама, ткани и экокожи. Не секрет, что самые практичные варианты – это кожаные или из экокожи, потому что позволяют быстро и просто обслуживать их. Цвета диванов лучше выбирать также исходя из принципа практичности – черные, коричневые, их оттенки, но для особенных помещений можно подобрать красные или желтые предметы мебели из широкого ассортимента.

Как выбрать офисный диван?

Диван для офиса – это особенный предмет мебели, и традиционно изготавливается в минималистическом стиле. Выбрать нужный и практичный вариант в интернет-магазине компании «Маркет Мебели» можно по параметрам:

производитель;

габаритные размеры;

механизм трансформации;

материал обивки;

функциональность;

наполнение;

основание под матрас;

наличие ниши для белья.

Консультанты нашего магазина смогут помочь в выборе офисного дивана по дизайну и функциональности. Перед заказом вы сможете получить образцы мебели или материалов для ознакомления. Кроме того, доступна услуга 3D-визуализации расположения мебели в интерьере, что чрезвычайно удобно при первоначальной организации офисного пространства.

Дизайнер компании работает по городу Киеву и Днепру в любое удобное для вас время сделает замеры. Специалист сможет помочь в выборе материалов и моделей нашей продукции, а также предложит варианты дизайна и расположения мебели.