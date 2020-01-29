Нацбанк продолжает снижать курс гривны

Национальный банк Украины на среду, 29 января, ослабил официальный курс гривны на 12 копеек - до 24,7204 грн за доллар против 24,5984 грн за доллар вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,2085 грн против 27,121 грн накануне.