СБУ вывела на подконтрольную Украине территорию «экс-министра угольной промышленности ДНР»

Контрразведчики Службы безопасности Украины в ходе спецоперации вывели на подконтрольную украинской власти территорию одного из бывших «министров угольной промышленности террористической организации ДНР», сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники и следователи спецслужбы установили, что псевдочиновник регулярно посещал заседания „правительства ДНР“ и принимал активное участие в формировании внутренней политики „профильного министерства“. Он, в частности, осуществлял регулирование деятельности предприятий угледобывающей промышленности и распределение энергетических ресурсов на временно оккупированных территориях Донецкой области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после отстранения от должности злоумышленник начал в «ДНР» свой бизнес и размышлял о возвращении на подконтрольную украинской власти территорию.

Так, сразу после вывода из так называемой «ДНР» мужчина официально оформил соответствующее заявление в СБУ, в котором сообщил о своем участии в функционировании незаконно сформированных на оккупированных территориях «органов власти».

«Мужчина предоставил подробные показания о конкретных фактах непосредственной причастности РФ к процессу оккупации отдельных районов Донецкой области. „Экс-министр“ также показал причастность госслужащих РФ, которые находятся на оккупированных территориях Донецкой области как „советники“, в организации преступных схем по хищению бюджетных средств РФ выделенных для функционирования объектов угольно-промышленного комплекса псевдореспублики», — добавили в ведомстве.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.