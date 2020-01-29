СБУ вывела на подконтрольную Украине территорию «экс-министра угольной промышленности ДНР»

Контрразведчики Службы безопасности Украины в ходе спецоперации вывели на подконтрольную украинской власти территорию одного из бывших «министров угольной промышленности террористической организации ДНР», сообщает пресс-центр СБУ.
«Оперативники и следователи спецслужбы установили, что псевдочиновник регулярно посещал заседания „правительства ДНР“ и принимал активное участие в формировании внутренней политики „профильного министерства“. Он, в частности, осуществлял регулирование деятельности предприятий угледобывающей промышленности и распределение энергетических ресурсов на временно оккупированных территориях Донецкой области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после отстранения от должности злоумышленник начал в «ДНР» свой бизнес и размышлял о возвращении на подконтрольную украинской власти территорию.
Так, сразу после вывода из так называемой «ДНР» мужчина официально оформил соответствующее заявление в СБУ, в котором сообщил о своем участии в функционировании незаконно сформированных на оккупированных территориях «органов власти».
«Мужчина предоставил подробные показания о конкретных фактах непосредственной причастности РФ к процессу оккупации отдельных районов Донецкой области. „Экс-министр“ также показал причастность госслужащих РФ, которые находятся на оккупированных территориях Донецкой области как „советники“, в организации преступных схем по хищению бюджетных средств РФ выделенных для функционирования объектов угольно-промышленного комплекса псевдореспублики», — добавили в ведомстве.
Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016