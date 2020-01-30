Нацбанк еще больше снизил гривну

Национальный банк Украины на четверг, 30 января, ослабил официальный курс гривны на 13 копеек — до 24,8491 грн за доллар против 24,7204 грн за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,3253 грн против 27,2085 грн накануне.