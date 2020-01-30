Порошенко решил проигнорировать завтрашний допрос в ГБР

Пятый президент Украины Петр Порошенко не сможет прибыть 31 января на допрос в ГБР.

Об этом сообщил его адвокат Игорь Головань в Facebook.

«Пятый президент Украины Петр Порошенко до 3 февраля включительно находится в командировке за пределами Украины, а поэтому по предусмотренной законом уважительной причине не сможет явиться для допроса в качестве свидетеля. В ГБР об этом и так знают, ведь о поездке Петр Порошенко сообщил начальнику отдела Корецкому еще 20 января, когда приезжал лично повестки получать. И тогда же настаивал на проведении допросов во всех производствах 24 января», — отмечается в сообщении.

На 31 января, как сообщается на сайте партии «Европейская солидарность», назначен допрос Порошенко в качестве свидетеля по «делу украинских моряков». Речь идет о переходе украинских кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в ноябре 2018 года с Одессы в Мариуполь, во время которого в Керченском проливе российские корабли обстреляли и захватили украинские суда.