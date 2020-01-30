Порошенко решил проигнорировать завтрашний допрос в ГБР

Пятый президент Украины Петр Порошенко не сможет прибыть 31 января на допрос в ГБР.
Об этом сообщил его адвокат Игорь Головань в Facebook.
«Пятый президент Украины Петр Порошенко до 3 февраля включительно находится в командировке за пределами Украины, а поэтому по предусмотренной законом уважительной причине не сможет явиться для допроса в качестве свидетеля. В ГБР об этом и так знают, ведь о поездке Петр Порошенко сообщил начальнику отдела Корецкому еще 20 января, когда приезжал лично повестки получать. И тогда же настаивал на проведении допросов во всех производствах 24 января», — отмечается в сообщении.
На 31 января, как сообщается на сайте партии «Европейская солидарность», назначен допрос Порошенко в качестве свидетеля по «делу украинских моряков». Речь идет о переходе украинских кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в ноябре 2018 года с Одессы в Мариуполь, во время которого в Керченском проливе российские корабли обстреляли и захватили украинские суда.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016