Нацбанк еще немного ослабил гривну

Национальный банк Украины на пятницу, 31 января, ослабил официальный курс гривны на 7 копеек — до 24,9196 грн за доллар против 24,8491 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,4751 грн против 27,3253 грн накануне.