В Австралии число заразившихся новым вирусом достигло 12 человек

Еще два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Австралии, общее число заболевших достигло 12, сообщает телеканал 7News, который транслировал пресс-конференцию местных властей.
Ранее сообщалось о 10 зараженных. Премьер-министр страны Скотт Моррисон в субботу объявил о решении запретить въезд на австралийскую территорию всем прибывающим из Китая иностранцам на фоне распространения коронавируса нового типа.
Южноавстралийские медики сообщили, что заразилась вирусом пара — мужчина и женщина, которые прибыли в Южную Австралию из китайского города Ухань, очага распространения коронавируса нового типа. Пожилые люди, которым по 60 лет, приехали в гости к родственнику. Родственника, который был вместе с ними, также поместили в карантин, специалисты его проверяют.
Напомним, что жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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