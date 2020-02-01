За противодействие новому вирусу в Украине будет отвечать Гончарук

Украина повысила уровень готовности системы реагирования в связи с решением ВОЗ объявить распространение нового коронавируса чрезвычайной ситуацией.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

«Во исполнение поручения президента Украины деятельность оперативного штаба по недопущению распространения заболевания на территории Украины, действующего при Министерстве здравоохранения Украины, перенесена на уровень Кабинета министров Украины. Создана соответствующая рабочая группа. Также все соответствующие государственные органы активизировали работу по наблюдению и готовности к возникновению чрезвычайной ситуации, включая создание резерва средств индивидуальной защиты и других необходимых ресурсов», — отмечается там.

В Кабмине подчеркнули, что пока в стране не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции. Соответствующие службы, включая МОЗ, МИД, Госпогранслужбу, МВД, Минобороны, Мининфраструктуры государства находятся в усиленной готовности.

31 января управление оперативным штабом взял на себя премьер Алексей Гончарук.

Он поручил Минздраву разработать план мер по недопущению занесения вируса и распространения его на территории Украины. Минздраву, МВД, Минобороны, Минобразования, Мининфраструктуры и ряду других служб и ведомств поручено подготовить Национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса.

МИД, ГСЧС и Мининфраструктуры поручено организовать эвакуацию украинских граждан с территории Китая из-за вспышки инфекции, председателям ОГА и госадминистрации в Киеве поручено усилить меры защиты на местном уровне.

Гражданам рекомендуется при наличии симптомов как лихорадка, кашель, затрудненное дыхание принимать меры для предупреждения распространения инфекции.