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В Украину идет похолодание с дождем и мокрым снегом

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В Украину идет похолодание с дождем и мокрым снегом

В Украине в воскресенье, 2 февраля, ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом, днем температура воздуха составит от 5° до 15° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"2 февраля облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, в западных областях умеренные, в Карпатах местами значительные осадки", - говорится в сообщении.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме северных областей, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/сек. Температура ночью составит 1-6° тепла; днем 5-10°, в южной части местами 13-15°.

В Киеве и Киевской области 2 февраля сохранится облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью в столице 3-5° тепла, днем 7-9°; по области ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.

В следующие два дня, 3-4 февраля, сохранится облачная погода, но похоладает. В западных, Винницкой и Житомирской областях дождь и мокрый снег, в Карпатах и на Закарпатье значительные осадки, в южных областях небольшой дождь, 3 февраля в восточных и Запорожской областях умеренный дождь; на остальной территории без существенных осадков.

В понедельник, 3 февраля, в Украине ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с; 4 февраля в западных и южных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/сек. Температура ночью 1-6° тепла, днем 3-8°, в Одесской области и в Крыму до 12° тепла; 4 февраля в северных, восточных и центральных областях ночью около 0°, днем 1-5° тепла.

Облачная погода без существенных осадков ожидается в Киеве 3-4 февраля. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, 3 февраля местами порывы 15-20 м/сек. Температура 3 февраля ночью 1-6° тепла, днем 3-8° тепла; 4 февраля ночью около 0°, днем 1-5° тепла.

В течение 5-6 февраля синоптики прогнозируют осложнение погоды в ряде областей.

"В южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях, 5 февраля в Карпатах и на Прикарпатье сложные погодные условия: снег и мокрый снег, 5 февраля на юге с дождем, местами обильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, усиление ветра 17-22 м/с, метели", - говорится в сообщении.

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Температура 5 февраля ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (в Карпатах ночью и днем 3-8° мороза, в Крыму днем 5-10° тепла); 6 февраля ночью 1-7° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла, в Карпатах ночью 7-12 мороза, днем 4-9° мороза. На остальной территории без существенных осадков, понижение температуры: 5 февраля ожидается 1-6° мороза, днем около 0°, 6 февраля ночью 4-10° мороза, днем 0-5° мороза.

В столице 5-6 февраля без существенных осадков. В то же время ожидается снижение температуры: 5 февраля ночью 1-6° мороза, днем около 0°; 6 февраля ночью 4-9° мороза, днем от 1° тепла до 4° мороза.

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