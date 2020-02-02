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В США вручили премии гильдии сценаристов

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В США вручили премии гильдии сценаристов

Сценаристы фильмов «Паразиты» и «Кролик Джоджо» удостоены премии Американской гильдии сценаристов (Writers Guild Awards, WGA) в двух самых престижных категориях. Об этом объявлено в субботу на сайте WGA, церемония вручения наград по традиции прошла в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Режиссеры Пон Джун Хо и Хан Джин Вон получили премию в категории «Лучший оригинальный сценарий». Награду в этой категории оспаривали также «1917» Сэма Мендеса, «Образование» Оливии Уайлд, «Достать ножи» Райана Джонсона и «Брачная история» Ноа Баумбака.

В номинации «Лучший адаптированный сценарий» победа досталась Тайке Вайтити за работу над «Кроликом Джоджо». Конкуренцию ему составляли сценаристы фильмов «Прекрасный день по соседству» (Мика Фитцерман-Блю), «Ирландец» (Стивен Зеллиан), «Джокер» (Тодд Филлипс и Скотт Сильвер). В этой номинации в числе претендентов на премию также выдвигались Грета Гервиг за работу над фильмом «Маленькие женщины».

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Сценарист Крэйг Мэйзин удостоился премии за сценарий сериала «Чернобыль». Гильдия также отметила заслуги сценаристов сериалов «Барри», «Наследники» и «Фосси/ Вердон».

Премия Американской гильдии сценаристов вручается в 26 номинациях, охватывающих кино, телевидение, радио и анимационную графику. Гильдия, основанная в 1954 году, объединяет в своих рядах свыше 19 тыс. писателей и сценаристов США.

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