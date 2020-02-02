В США вручили премии гильдии сценаристов

Сценаристы фильмов «Паразиты» и «Кролик Джоджо» удостоены премии Американской гильдии сценаристов (Writers Guild Awards, WGA) в двух самых престижных категориях. Об этом объявлено в субботу на сайте WGA, церемония вручения наград по традиции прошла в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.
Режиссеры Пон Джун Хо и Хан Джин Вон получили премию в категории «Лучший оригинальный сценарий». Награду в этой категории оспаривали также «1917» Сэма Мендеса, «Образование» Оливии Уайлд, «Достать ножи» Райана Джонсона и «Брачная история» Ноа Баумбака.
В номинации «Лучший адаптированный сценарий» победа досталась Тайке Вайтити за работу над «Кроликом Джоджо». Конкуренцию ему составляли сценаристы фильмов «Прекрасный день по соседству» (Мика Фитцерман-Блю), «Ирландец» (Стивен Зеллиан), «Джокер» (Тодд Филлипс и Скотт Сильвер). В этой номинации в числе претендентов на премию также выдвигались Грета Гервиг за работу над фильмом «Маленькие женщины».
Сценарист Крэйг Мэйзин удостоился премии за сценарий сериала «Чернобыль». Гильдия также отметила заслуги сценаристов сериалов «Барри», «Наследники» и «Фосси/ Вердон».
Премия Американской гильдии сценаристов вручается в 26 номинациях, охватывающих кино, телевидение, радио и анимационную графику. Гильдия, основанная в 1954 году, объединяет в своих рядах свыше 19 тыс. писателей и сценаристов США.
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