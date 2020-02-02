В Германии число заразившихся новым вирусом достигло 10

Число заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV в Германии достигло 10 человек. Как сообщила в воскресенье администрация района Гермерсхайм (федеральная земля Рейнланд — Пфальц), еще двое заболевших выявлены среди граждан, эвакуированных накануне на самолете Бундесвера из китайского города Ухань.
Восемь человек, в том числе ребенок, были ранее инфицированы в Баварии. Эвакуированные из Китая немцы размещены сейчас в одной из казарм в Рейнланд — Пфальце и находятся на карантине. Заболевшие граждане помещены в больницу. В субботу самолет Бундесвера доставил из Уханя более 100 немцев и их близких.
Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. В 11-миллионном промышленном центре, закрытом на карантин, находятся тысячи иностранцев. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 14 тыс., более 300 человек умерли.
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