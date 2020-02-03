Доллар в Украине снова дороже 25 гривен

Национальный банк Украины на понедельник, 3 февраля, ослабил официальный курс гривны на 11 копеек - до 25,0294 гривны за доллар против 24,9196 гривны за доллар в пятницу.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,6587 грн против 27,4751 грн 31 января.