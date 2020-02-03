В Украине сегодня дожди, но пока еще тепло

В Украине в понедельник, 3 февраля, на большей части территории пройдут дожди, при этом порывы ветра будут достигать 15-20 м/с; температура воздуха днем составит 3°-8°, на юге 9°-13°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

“Облачно с прояснениями. Дожди, в горных районах с мокрым снегом, ночью в Карпатах и на Закарпатье местами значительные осадки, лишь в Черниговской и Сумской областях без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с”, - отмечают синоптики.

Температура днем составит 3°-8° выше нуля, на юге страны 9°-13°; на высокогорье Карпат в течение суток от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве и области днем ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Днем в столице будет 5°-7° тепла; по области днем прогнозируют 3°-8° выше нуля.

Из-за порывов ветра, которые 3 февраля будут достигать 15-20 м/с, в стране объявлен I уровень опасности (желтый).

По прогнозу синоптиков, 4-5 февраля в Украине будет облачно. 4 февраля в западных областях пройдет дождь и мокрый снег, на Прикарпатье и Закарпатье ожидаются значительные осадки, днем в северных областях небольшой дождь с мокрым снегом, в Одесской области умеренные дожди. На остальной территории без осадков. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 1°-6° тепла, на крайнем юге 5°-10° тепла.

5 февраля в южной части, восточных и центральных областях и на Прикарпатье ожидаются сложные погодные условия: значительный мокрый снег, на юге дождь с переходом в мокрый снег; налипание мокрого снега, гололед, усиление ветра 17-22 м/с, метели, на остальной территории местами небольшой мокрый снег. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем юге 1°-6° тепла.

В Карпатах 4 февраля и ночью 5 февраля сильный, днем 5 февраля умеренный снег, метель, ветер усилится до 20-25 м/с. Температура ночью и днем 4 февраля 1°-6° мороза, 5 февраля 6°-11° ниже нуля.

В Киеве и области 4-5 февраля будет облачно, временами будет идти небольшой дождь и мокрый снег, лишь ночью 4 февраля без осадков. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с. Температура 4 февраля ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 1°-6° выше нуля; 5 февраля в течение суток от 3° мороза до 2° тепла.

На 6-7 февраля синоптики прогнозируют временами небольшой снег (6 февраля ночью в южной части, восточных и Днепропетровской областях, днем в западных областях умеренный снег, на крайнем юге с дождем), ночью 6 февраля на юге и востоке страны усиление ветра до 15-20 м/с, метели. Ночью температура снизится до 3°-9° мороза, 7 февраля на Левобережье местами до 12° мороза; температура днем 2° тепла - 4° мороза (в Карпатах ночью 9°-14° мороза, днем 6°-11° мороза).

В Киеве и области 6-7 февраля пройдет небольшой снег (6 февраля местами). Ночью столбики термометров опустятся до 4°-9° мороза, температура днем от 4° мороза до 1° тепла.