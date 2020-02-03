Умерла спикер Верховной Рады УССР Валентина Шевченко

В понедельник в возрасте 84 лет не стало Валентины Шевченко, председателя Президиума Верховной Рады Украинской Советской Социалистической Республики в период с 1984 по 1990 год, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.
«Сегодня, в возрасте 84 лет, умерла председатель Президиума Верховной Рады УССР с 1984 по 1990 год Шевченко Валентина Семеновна. Я хотел бы высказать соболезнования родным и близким от имени Верховной Рады Украины и всего депутатского корпуса. Это значимая личность в истории нашего государства», — заявил Разумков в понедельник во время согласительного совета Верховной Рады.
Валентина Шевченко родилась в 1935 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Работала учителем, затем в структурах ЛКСМУ. В 1969-72гг занимала должность заместителя министра образования УССР, после чего возглавила Президиум Украинского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами.
В 1975 году была избрана в состав Верховной Рады УССР и была депутатом украинского советского парламента три созыва (с IX по XI) подряд, по 1990 год. С 1975 по 1985 годы была заместителем председателя, с 1984 года — и.о. председателя, а с 1985 по 1990 годы — председателем Президиума Верховной Рады УССР.
С 1985 по 1989 год была заместителем председателя Президиума Верховного Совета СССР, в 1989-91гг — народным депутатом СССР, после чего вышла на пенсию.
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