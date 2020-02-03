YouTube будет удалять фейки про выборы в США

Администрация хостинга YouTube намерена блокировать размещаемые на нем видеозаписи, которые содержат недостоверные данные, связанные с предстоящими президентскими выборами в США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на официальном сайте сервиса.
Как сообщается на сайте, YouTube будет удалять любую «технически подделанную» информацию, которая вводит аудиторию в заблуждение относительно процедуры голосования или содержит ложные заявления о кандидатах.
Представители сервиса предостерегают, что каналы пользователей, пытающихся выдать себя за другого человека или скрывающих свою связь с правительственными структурами, также подвергнутся блокировке.
Напомним, что 3 февраля 2020 года в США начинаются предварительные президентские выборы, то есть внутрипартийные выборы, которые проводят по штатам в первой половине выборного года Демократическая, Республиканская и другие партии. Их цель — выявить наиболее сильных претендентов на высший государственный пост и выбрать делегатов на общенациональные партийные съезды, которые изберут единого кандидата от партии на пост президента. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016