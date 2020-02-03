YouTube будет удалять фейки про выборы в США

Администрация хостинга YouTube намерена блокировать размещаемые на нем видеозаписи, которые содержат недостоверные данные, связанные с предстоящими президентскими выборами в США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на официальном сайте сервиса.

Как сообщается на сайте, YouTube будет удалять любую «технически подделанную» информацию, которая вводит аудиторию в заблуждение относительно процедуры голосования или содержит ложные заявления о кандидатах.

Представители сервиса предостерегают, что каналы пользователей, пытающихся выдать себя за другого человека или скрывающих свою связь с правительственными структурами, также подвергнутся блокировке.

Напомним, что 3 февраля 2020 года в США начинаются предварительные президентские выборы, то есть внутрипартийные выборы, которые проводят по штатам в первой половине выборного года Демократическая, Республиканская и другие партии. Их цель — выявить наиболее сильных претендентов на высший государственный пост и выбрать делегатов на общенациональные партийные съезды, которые изберут единого кандидата от партии на пост президента. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.