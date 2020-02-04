Нацбанк незначительно ослабил гривну

Национальный банк Украины на вторник, 4 февраля 2020 года, ослабил официальный курс гривны на 5 копеек - до 25,0836 грн за доллар против 25,0294 грн за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,7512 грн против 27,6587 грн накануне.