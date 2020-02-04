Капитализация Tesla выросла до рекордных $140 млрд

Котировки ценных бумаг компании Tesla выросли на 19,89%, до $780 за акцию, следует из данных торгов на бирже Nasdaq. Капитализация компании составила $140,5 млрд. Это сильнейший внутридневной рост котировок Tesla с мая 2013 года.

Акции выросли после того, как аналитики Argus Research изменили свой целевой прогноз по бумагам Tesla с $556 до $808 за бумагу, отмечает CNBC.