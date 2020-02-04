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Руководство «Нафтогаза» получит $29 млн в качестве премий

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Руководство «Нафтогаза» получит $29 млн в качестве премий

Компания «Нафтогаз Украины» получит премиальные в размере 1% от $2,9 млрд, выплаченных «Газпромом» по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

«По контракту должны выплатить. На всю группу будет 1% от полученных денег», — сказал он в интервью изданию Liga.net. Таким образом компания получит около $29 млн. Витренко не уточнил, как именно в «Нафтогазе» будут распределены премии.

Вместе с тем СМИ сообщили, что Кабинет министров попросил наблюдательный совет «Нафтогаза» приостановить выплату премий, так как правительство намерено прежде «изучить контракты членов правления „Нафтогаза“ и вопрос корректности выплаты премий».

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30 декабря 2019 года Украина и РФ подписали пакетное соглашение по транзиту газа на 2020-2024 годы с возможностью пролонгации транзита еще на 10 лет. В 2020 году транзит через Украину составит 65 млрд куб. м, а также 40 млрд куб. м ежегодно с 2021-го по 2024 год. Документом также предусматривается отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не приняты окончательные решения, и отказ в будущем от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит от 19 января 2009 года. По условиям соглашения, «Газпром» до конца 2019 года также выплатил Украине $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Нафтогаз України
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