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Зеленский похвалил предлагаемый закон о рынке земли

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Зеленский похвалил предлагаемый закон о рынке земли

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предлагаемый закон о рынке земли в Украине является наиболее лояльным из существующих в других странах.

«Я вам хочу сказать, что такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет. Вчера у нас был президент Республики Турция Эрдоган, который мне сказал, что у них тоже было очень много вопросов у общества, фермеров, от правительства, особенно от предыдущего правительства. Было много призывов, на разных телеканалах. У них была более жесткая система, они открыли его (рынок земли — Ред.) для всех — и открыли, полностью либерализовали», — сказал он журналистам во вторник во время ознакомления с работой госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%» в Укргазбанке, передает Интерфакс-Украина.

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Зеленский отметил, что в 1991 году после обретения независимости Украина была с Турцией на одном уровне по всем показателям: росту экономики, ВВП, количеству населения, и указал, что сейчас население Турции больше, ВВП в разы больше, чем в Украине.

«Они (Турция — Ред.) максимально либерализовали экономику, и деньги пришли в страну», — подчеркнул Зеленский.

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