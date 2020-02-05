Число погибших от нового коронавируса приближается к отметке в 500 человек

В Китае число заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV превысило 24,3 тыс. человек. Число жертв заболевания достигло 490, сообщается на сайте Национальной комиссии по здравоохранению КНР.
По данным ведомства, за 4 февраля медики выявили 3887 новых подтвержденных случаев заражения, большинство из которых в провинции Хубэй. Помимо этого в том же регионе за прошедшие сутки погибли 65 человек.
Всего 3219 человек находятся в тяжелом состоянии, а 862 пациента были вылечены и выписались из больниц.
Вспышка пневмонии, вызванной ранее неизвестным типом коронавируса, возникла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Он располагается в провинции Хубэй. Затем случаи заражения выявили во всех регионах КНР, в Японии, Сингапуре, Таиланде, США, Канаде, Франции, России и других странах.
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