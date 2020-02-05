Нацбанк снова перешел к укреплению гривны

Национальный банк Украины на среду, 5 февраля, укрепил официальный курс гривны на 23 копейки — до 24,8523 грн за доллар против 25,0836 грн за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,4556 грн против 27,7512 грн накануне.