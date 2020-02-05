Препарат от малярии оказался эффективным против коронавируса

Китайские ученые из Института вирусологии города Ухань обнаружили, что препарат против малярии хлорохин обладает высокой способностью к ингибированию коронавируса нового типа 2019-nCoV. Как сообщает в среду агентство «Синьхуа», статья об этом опубликована в научном издании Cell Research.

Согласно исследованию, хлорохин продемонстрировал высокую степень противодействия инфекции на стадии ввода нового коронавируса в клетки Vero E6, выделяемые из печени африканской зеленой мартышки. Помимо этого препарат показал иммуномодулирующие свойства, что также может усилить противовирусный эффект.

Как отмечают исследователи, хлорохин отличается сравнительной дешевизной и безопасностью при приеме. По их мнению, данный препарат, который используется для борьбы с малярией на протяжении уже 70 лет, может быть потенциально применен для клинического лечения коронавируса.

При этом 4 февраля замглавы департамента медицинского контроля Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзяо Яхуэй заявила, что пока эффективность средств против коронавируса не доказана клинической практикой. По ее словам, все предыдущие испытания проводились на клетках вне живого организма, поэтому до начала применения экспериментальных лекарственных средств на практике потребуется продолжительное время.