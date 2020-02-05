Депутаты отменили закон о строевом уставе ВСУ

Верховная Рада приняла закон «О признании утратившим силу Закона Украины «О Строевом уставе Вооруженных сил Украины».

Принятие этого решения поддержали 278 народных депутатов при минимально необходимых 226, сообщает Укринформ.

Задачей этого закона является приведение нормативно-правовых актов Украины в соответствии с евроатлантическими нормами и критериями членства в НАТО путем внесения изменений в соответствующие законодательные и другие нормативно-правовые акты Украины по вопросам, регулируемым строевым уставом Вооруженных сил Украины.

В то же время документ законодательно закрепляет полномочия Министерства обороны Украины определять строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием; строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра; место боевого знамени воинской части в строю, порядок его внесения и выноса; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.

Этот закон направлен на внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности с целью достижению критериев, необходимых для членства в Организации Североатлантического договора.