Цены на нефть перестали падать и пошли в рост

Стоимость барреля нефти марки Brent 5 февраля выросла более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов. На максимуме цена Brent достигла отметки $55,84, что на 3,77% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Схожую динамику демонстрируют цены на нефть марки WTI. Стоимость барреля этой нефти поднялась до $51,08, что на 3% превышает показатель на момент закрытия торгов 4 февраля.

Мировые цены на нефть пошли вверх после пяти дней падения. За пять дней — с 30 января по 4 февраля — стоимость барреля Brent снизилась на $6 или или более чем на 10%. 3 февраля стоимость нефти марки Brent впервые с января прошлого года опустилась ниже $55 за баррель.

Падение нефтяных цен происходило на фоне сокращения спроса на нефть в Китае, где из-за распространения коронавируса ввели ограничения на движение транспорта и закрыли ряд промышленных предприятий. По данным Bloomberg, потребление нефти в Китае уже сократилось на 20%. Аналитики Citigroup предупреждают, что цена барреля нефти марки Brent может упасть до $47.