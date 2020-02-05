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Правительство одобрило программу сотрудничества с НАТО на 2020 год

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Правительство одобрило программу сотрудничества с НАТО на 2020 год

Правительство одобрило годовую национальную программу Украина — НАТО на 2020 год. Об этом сообщил в среду премьер-министр страны Алексей Гончарук.

«Правительство одобрило годовую национальную программу Украина — НАТО нового качества. Впервые в центре внимания программы — права, свободы и законные интересы человека», — написал он в Telegram-канале.

Глава правительства сообщил, что национальная программа на 2020 год «предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в стране». «Она максимально приближена по содержанию и принципам к Плану действий относительно членства в НАТО и имеет такую же структуру», — добавил Гончарук.

По его словам, впервые разработка документа осуществлялась по международной методике Results-Based Management (RBM — «Управление, ориентированное на результат») — аналогично той, которую используют при подготовке подобных стратегических документов в государствах — членах НАТО, Всемирном банке и ООН.

«Программа на 2020 год является ключевым инструментом интеграции Украины в НАТО!» — подчеркнул премьер.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что программа сотрудничества с альянсом на 2020 год предусматривает более тысячи мероприятий против около 600 в 2019 году.

Первая индивидуальная программа партнерства между Киевом и НАТО была заключена летом 1995 года.

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Годовая национальная программа под эгидой комиссии Украина — НАТО является программой стратегических реформ и других мероприятий, необходимых для обеспечения эффективной, целенаправленной и системной подготовки Украины к членству в альянсе. Основной акцент в программе сделан на достижении соответствия критериям членства в альянсе, укреплении демократии, политической, экономической, судебной реформах, реформах избирательного законодательства, образования, науки, здравоохранения, росте экономики, борьбе с коррупцией, повышении благосостояния граждан, а также реформе сектора безопасности и обороны в соответствии с рекомендациями альянса, а также переводе армии на стандарты НАТО.

НАТО, Алексей Гончарук
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