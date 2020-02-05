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Транзит российского газа через Украину может резко вырасти в ближайшее время

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Транзит российского газа через Украину может резко вырасти в ближайшее время

Транзит российского газа через территорию Украины может увеличиться после того, как «Газпром» завершит переговоры и достигнет договоренности по маршрутам поставок с европейскими партнерами. Об этом в среду сообщило американское агентство S&P Global Platts со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, объем транзита газа через Украину резко сократился в январе, несмотря на подписание пакетного соглашения по транзиту между РФ и Украиной. Как сообщили агентству источники, это произошло из-за того, что российская сторона предварительно договорилась с некоторыми европейскими партнерами о новых условиях по поставкам на случай возможных перебоев в связи с истечением срока действия предыдущего соглашения.

В частности, речь шла о переносе маршрута транзита газа с газоизмерительной станции Вельке Капушаны (один из пограничных пунктов между Словацкой Республикой и Украиной — Ред.) , отмечает S&P Global Platts.

«Соглашения с клиентами были пересмотрены, чтобы изменить пункт доставки с Вельке Капушаны на другие пункты», — сообщил источник агентству. «Все эти контракты теперь необходимо вновь пересмотреть, чтобы вернуть пункт доставки в Вельке Капушаны», — добавил источник.

Теперь, по словам источника, «Газпром» завершил переговоры с большинством партнеров, что может привезти к более высоким объемам поставок через Украину.

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Украина и Россия 30 декабря 2019 года завершили подписание пакетного соглашения о транзите газа на 2020-2024 годы. Договоренности предусматривают гарантированные объемы транзита 65 млрд куб. м российского газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

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