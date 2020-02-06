Нацбанк незначительно укрепил гривну

Национальный банк Украины на четверг, 6 февраля 2020 года, укрепил официальный курс гривны на 6 копеек - до 24,7959 грн за доллар против 24,8523 грн за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,3152 грн против 27,4556 грн накануне.