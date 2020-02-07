Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на пятницу, 7 февраля, укрепил официальный курс гривны на 22 копейки - до 24,5794 грн за доллар против 24,7959 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,0435 грн против 27,3152 грн накануне.